Nun kennt nicht nur Xenia Prinzessin von Sachsen (35), sondern ganz Deutschland ihren Ex-Freund Sasha Sasse nackt! Der amtierende Mister Germany war im Jahr 2019 mit der Sängerin zusammen. Für die aktuelle Staffel Adam sucht Eva machte sich der gelernte Sport- und Fitness-Kaufmann nackig. Mit den Frauen klappte es in der Datingshow jedoch nicht so – der Beau widmete sich eher der Meditation, statt auf Datingkurs zu gehen. Im Promiflash-Interview gab Xenia zu: Sie verstehe gar nicht, was hinter Sashas Teilnahme an dem Format steckt.

Gegenüber Promiflash ließ sich Xenia etwas über Sashas Nackedei-Dasein in der Sendung aus. "Ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben", freute sich die 35-Jährige darüber, nicht hüllenlos im TV-Paradies unterwegs zu sein. Sie könne zwar verstehen, dass Sasha mit der Show wieder "ein bisschen Aufmerksamkeit" bekommen habe, rätselte jedoch darüber, was Sashas Ziel in Bezug auf Teilnahme an der Sendung gewesen sei. Die Berlinerin war sich sicher: Die Singleladys seien anscheinend ja zumindest nicht der Grund gewesen. "Als wir zusammen waren, war er sehr frauenaffin, das hat sich anscheinend geändert", betonte Xenia.

Tatsächlich äußerte sich Sasha vor dem Staffelstart von "Adam sucht Eva" gegenüber Promiflash zu seinen Beweggründen, an der Show teilzunehmen. Das Model betonte dabei: Dating im TV interessiere ihn nicht vordergründig. "Ich möchte gerne dem Zuschauer zeigen, wie bereichernd es ist, zu meditieren, Selbstliebe in seinem Alltag zu kultivieren und verständnisvoll miteinander umzugehen", erklärte der Leipziger.

RTLZWEI/Christoph Kassette Sasha Sasse bei "Adam sucht Eva"

Getty Images Xenia Prinzessin von Sachsen im September 2016 in Düsseldorf

Instagram / sasha_sasse Sasha Sasse, "Adam sucht Eva"-Teilnehmer

