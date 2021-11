Adele Adkins (33) erinnert sich an eine ganz besondere Begegnung! Im Frühjahr 2019 hatte die Sängerin eine schwere Zeit zu durchleben: Sie trennte sich von ihrem Mann Simon Konecki (47). Die gescheiterte Ehe mit dem Vater ihres Kindes verarbeitete die Musikerin sogar auf ihrem Album. Inzwischen blickt die "Someone Like You"-Interpretin aber wieder nach vorne und scheint in dem Basketballagenten Rich Paul (39) endlich ihr Glück gefunden zu haben. Nun verriet Adele sogar, wie sich die beiden kennengelernt haben!

Im Gespräch mit dem Rolling Stone Magazine plauderte die 33-Jährige ungewohnt offen und kam dabei auch auf das erste Aufeinandertreffen mit ihrem Partner zu sprechen. Adele und Rich begegneten sich vor Jahren auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes. Gemeinsam standen die beiden bei der Feier auf dem Dancefloor. Die Künstlerin glaubte sich sogar zu entsinnen, dass sie zu einem Song von Rapper Drake (35) getanzt hatten.

Über dieses Treffen könnte Adele rückblickend wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Wochen hatte ein Insider gegenüber Us Weekly versichert, wie gut sie und Rich zueinander passen. "Es ist schwer vorstellbar, dass die beiden nicht für eine ziemlich lange Zeit zusammen sein werden", hatte die Quelle betont.

Instagram / adele Sängerin Adele, 2021

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Instagram / adele Adele Adkins, Sängerin

