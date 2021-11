Hailey Bieber (24), Kendall Jenner (26) und Bella Hadid (25) liefern sich ein sexy Outfit-Battle! Während Kim Kardashian (41) dieses Wochenende an Paris Hiltons (40) Hochzeit teilnimmt, war auch ihre Schwester Kendall bei einer Hochzeitsfeier eingeladen. Die TV-Bekanntheit war an der Seite von Hailey Bieber und Bella Hadid am vergangenen Donnerstag dabei, als sich zwei gute Freunde am Miami Beach das Jawort gaben. Natürlich schmissen die Girls sich für die Feier ordentlich in Schale.

Kendall und Bella gehörten bei der Zeremonie zu den Brautjungfern und trugen deshalb das gleiche Outfit: Ein trägerloses Satinkleid in Hellblau. Hailey war als normaler Gast eingeladen, durfte aber neben den Brautjungfern in der ersten Reise sitzen. Die Frau von Justin Bieber (27) trug ein eng geschnittenes braunes Paillettenkleid mit Spaghettiträgern. Alle drei Beautys legten für die Strandhochzeit ihre Schuhe ab.

Die Stimmung bei der Zeremonie war ausgelassen. Fotos zeigen wie Kendall, Bella und Hailey sowie die anderen Gäste gespannt auf das Brautpaar warten. Besonders Letztere strahlte dabei bis über beide Ohren. Ob bei Hailey Erinnerungen an ihre eigene Hochzeit hochkamen? Sie hatte Justin vor drei Jahren das Jawort gegeben. Seitdem postet sie immer mal wieder Fotos von der Feier.

MEGA Kendall Jenner bei der Hochzeit von Freunden im November 2021

MEGA Bella Hadid mit Begleitung bei der Hochzeit von Freunden, November 2021

MEGA Hailey Bieber, November 2021

