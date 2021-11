Leigh-Anne Pinnock (30) genießt ihren Mama-Alltag! Im August wurden die Little Mix-Sängerin und ihr Verlobter Andre Gray (30) gleich zweimal Eltern: Sie begrüßten ihre Zwillinge auf der Welt. Allzu viel gab das Paar seitdem jedoch nicht über seinen Nachwuchs preis: Die Turteltauben verrieten weder das Geschlecht noch die Namen der Babys. Doch nun gewährte Leigh-Anne endlich mal Einblicke in ihr Familienglück: Sie teilte ein erstes Foto mit ihren Kids!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 30-Jährige einen Schnappschuss, der sie im Fünf-Sterne-Anwesen Cliveden House in Taplow zeigt. Auf dem Bild schiebt Leigh-Anne den Kinderwagen, in dem sich die Zwillinge befinden – und blickt dabei zur Seite. In der Bildunterschrift darunter gab sie preis, dass sie sich in dem Luxushotel wohl eine Auszeit mit der Künstlerin Hannah Lisa gönnt. "Ein paar schöne Tage mit der besten Freundin und den Kleinen", notierte die stolze Mutter.

Die Fans und Promi-Kollegen der gebürtigen Britin waren von diesem seltenen Anblick total entzückt. Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting bereits über 500.000 Mal gelikt – und in der Kommentarspalte darunter drückten viele User ihre Begeisterung aus. "Super Zwillingsmama", schrieb beispielsweise die Tänzerin Kaea Pearce.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im Februar 2019 in London

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock, Mitglied der Girlgroup Little Mix

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Musikerin

