Wie die Mama: Leigh-Anne Pinnocks Zwillinge singen auch gern

Seit August 2021 ist Leigh-Anne Pinnock (32) stolze Mutter von Zwillingen! Ihre Sprösslinge hält die Little Mix-Bekanntheit jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. So sind weder die Namen noch weitere Details ihrer Töchter bekannt. Doch nun gewährt die britische Sängerin einen intimen Einblick! Auf Instagram postet die X Factor-Gewinnerin ein süßes Video, in dem der Gesang ihrer Tochter zu hören ist. Hinter der verschlossenen Kinderzimmertür hört man ein kleines Mädchen das Kinderlied "Twinkle, Twinkle, Little Star" trällern. "Die Zwillinge singen morgens immer Lieder", verrät das ehemalige Girlgroup-Mitglied stolz. Leigh-Anne scheint ihr Gesangstalent an ihre Kids weitergegeben zu haben!

Die britische Sängerin scheint ihr Privatleben gern unter Verschluss zu halten. Im Juni 2023 hatte sie dem Fußballspieler Andre Gray (32) das Jawort gegeben. Doch auf Instagram veröffentlichte die "Love Me Like You"-Interpretin erst zwei Monate später Fotos der traumhaften Zeremonie. In einem weißen Prinzessinnenkleid und einer extravaganten Schleppe trat die Musikerin direkt am Meer vor den Traualtar. "Ich habe meinen Seelenverwandten geheiratet", kommentierte sie die wunderschönen Bilder glücklich.

Trotz der Traumhochzeit kämpften die Sängerin und der Sportler zu Beginn ihrer Beziehung offenbar mit großen Problemen. Im Interview mit Gala deutete der "Little Mix"-Star an, dass Andre ihr früher untreu war. "Ich glaube, die Leute denken oft, wenn in einer Beziehung etwas Schlimmes passiert, wenn man betrogen wird oder was auch immer, dass es dann automatisch vorbei ist", erklärte Leigh-Anne. Und das sei auch gut so. Doch sie traf eine andere Entscheidung: "Ich wollte daran arbeiten, und ich bin so froh, dass ich das getan habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Töchter im Disney Land

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Leigh-Anne den Gesang ihrer Tochter veröffentlicht hat? So süß! Schön, dass sich die Zwillinge auch fürs Singen interessieren. Ich finde, so etwas sollte man nicht in Netz stellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de