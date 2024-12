Leigh-Anne Pinnock zeigt seltene Pics ihrer Zwillingstöchter

Leigh-Anne Pinnock (33) sorgt mit raren Schnappschüssen ihrer Zwillingstöchter auf Instagram für Weihnachtszauber. Die ehemalige Little Mix-Sängerin teilte niedliche Bilder, auf denen sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Andre Gray (33) und den beiden Dreijährigen vor einem festlich geschmückten Baum posiert. Die Gesichter der Zwillinge, deren Namen Leigh-Anne bislang nicht öffentlich gemacht hat, bleiben dabei durch rote Herz-Emojis verborgen. Ihre Botschaft an ihre zehn Millionen Follower ist dabei ebenso schlicht wie herzlich: "Frohe Weihnachten von den Grays."

Doch hinter den harmonischen Bildern verbarg sich lange Zeit eine herausfordernde Realität: Leigh-Anne und Andre kämpften zwei Jahre lang mit den Strapazen einer Fernbeziehung. Während Andre beruflich als Fußballer in Saudi-Arabien aktiv ist, lebt die Musikerin in Großbritannien, um ihre Karriere und die Erziehung der Zwillinge unter einen Hut zu bringen. Im Podcast "Table Manners" sprach Leigh-Anne offen über diese Belastung: "Wir sehen uns vielleicht zwei Tage im Monat. Es war wirklich die Hölle." Trotz der Hürden gab das Paar letzten Sommer das Jawort – und setzte damit ein starkes Zeichen für ihre Liebe, die selbst große Distanzen überwindet.

Den Herausforderungen zum Trotz ist Leigh-Annes Familienplanung wohl noch nicht abgeschlossen. Die Britin hat bereits in der Vergangenheit anklingen lassen, dass sie sich vorstellen könnte, ein weiteres Kind mit Andre zu bekommen. In ihrem Song "Anticipate" aus der im Juni erschienenen EP "No Hard Feelings" gab sie Einblicke in ihre Gedanken während der Abwesenheit ihres Mannes: "Ich vermisse dich so sehr, besonders bei all den Erinnerungen, die wir gerade geschaffen haben. Vielleicht machen wir ja noch ein Baby." Leigh-Anne, die letztes Jahr ihre Solokarriere startete, scheint also trotz Distanz und vollem Terminkalender nach vorne zu blicken.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock

Instagram / leighannepinnock Leigh-Anne Pinnock und Andre Gray im März 2024

