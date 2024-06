"Hölle": Spielt Leigh-Anne Pinnock hier auf Eheprobleme an?

Leigh-Anne Pinnock (32) hat in ihrem ersten Soloauftritt seit ihrem Ausstieg bei Little Mix kryptische Andeutungen über ihren Ehemann Andre Gray (32) gemacht. Während ihres ausverkauften Konzerts im Norden Londons spielte die Sängerin neue Songs aus ihrer Debüt-EP "No Hard Feelings" und schien dabei tiefe Einblicke in ihre Ehe mit dem Fußballer zu geben. Wie The Sun berichtet, verließ sie in einer Sequenz die Bühne und sagte dabei: "Aufregend, aber gefährlich. Sechs Monate Glück und Hölle. Ein gestohlener Kuss, der uns rein macht. Aber wie sagt man so schön: Geschieht mir recht."

Leigh-Anne setzte ihre versteckten Botschaften fort und erklärte, dass das Telefon, das sie einst verbunden habe, nun eine ständige Erinnerung sei. "Was machst du? Was ist los? Warum tust du uns das an?" fragte sie während des Auftritts. Trotz der scheinbaren Spannungen erklärte die Sängerin auch ihre Liebe zu Andre und betonte, dass sie bereit sei, zu vergeben und neu zu beginnen. Interessanterweise soll ihr Liebster selbst während des Monologs im Publikum gewesen sein und seiner Frau stolz zugejubelt haben.

Leigh-Anne hat schon zuvor in ihrem Song "Forbidden Fruit" auf ihre persönlichen Erlebnisse angespielt und damit vor allem das Thema Untreue in den Fokus gestellt. Fans spekulieren, dass "Forbidden Fruit" auf ihre frühere Beziehung zu Jordan Kiffin anspielt, mit dem sie drei Jahre zusammen war. Die Sängerin sprach offen über die Entstehung des Songs und erzählte, dass er während eines Schreibcamps in Miami entstanden sei. Es scheint, als nutze Leigh-Anne ihre musikalische Solo-Karriere nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur Bewältigung persönlicher Erfahrungen. Am 29. Oktober startet ihre erste Solo-Tournee. Fans des einstigen Girlband-Mitglieds dürfen also gespannt sein, ob sie dann noch weitere private Einblicke teilen wird.

Während ihres jüngsten Auftritts erwähnte die Britin auch die belastende Fernbeziehung zu Andre, der aktuell in Saudi-Arabien Fußball spielt. Im Podcast "Table Manners" verriet sie zuvor bereits, dass sie diese Belastung zeitweise kaum ertragen könne. Jedoch scheint eine ihr nahestehende Person mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert zu sein: Denn auch "Little Mix"-Mitglied Perrie Edwards (30) führt eine Beziehung über zwei Länder. Ihr Partner, Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (30), spielt derzeit in der Türkei, weswegen sie die meiste Zeit allein mit ihrem gemeinsamen Sohn verbringt. "Das ist nun mal das Ding mit Fußballern: Man weiß nie, wo sie als Nächstes hingeschickt werden", betonte Leigh-Anne daraufhin und zeigte damit, dass sie und ihre Bandkollegin sich nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr ähnlich sind.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock, 2021

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock, Februar 2019

