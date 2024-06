Zweifelt Leigh-Anne Pinnock etwa an ihrer Ehe mit Andre?

Es ist schon nicht so einfach, wenn der eigene Ehemann in einem anderen Land wohnt. Davon kann auch Little Mix-Mitglied Leigh-Anne Pinnock (32) ein Lied singen. Ihr Liebster Andre Gray (32) ist nämlich zurzeit in Saudi-Arabien stationiert, weil er dort für den Fußballklub Al-Riyadh spielt. Wie die Musikerin im Podcast "Table Manners" erzählt, sehen sich die beiden immer nur zwei Tage im Monat. "Es ist echt die Hölle", gibt Leigh-Anne zu. Ob er wieder in ein anderes Land zieht, wenn sein jetziger Vertrag endet, weiß sie noch nicht. "Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wir werden abwarten müssen und sehen, was passiert", erkennt die Sängerin an.

So weit weg von ihrem Lover zu leben, ist möglicherweise auch deshalb so hart für Leigh-Anne, weil die Sängerin und der Fußballer zwei kleine Töchter haben. Im August 2021 erblickten ihre Zwillingstöchter das Licht der Welt. Um die kümmert Leigh-Anne sich im Moment alleine. Während ihres Interviews wird der Little Mix-Star gefragt, ob sie es Andre übel nimmt, dass er sie nicht vor Ort unterstützen kann. "Ich versuche, es nicht zu tun. Ich weiß ja, wofür er es macht. Er tut das ja alles nur für uns. Aber es ist schon sehr hart, mit zwei kleinen Kindern zu Hause", gab Leigh-Anne zu.

Tatsächlich ist Leigh-Anne nicht die Einzige aus ihrer Band, die eine Fernbeziehung führt. Bandkollegin Perrie Edwards (30) sitzt zurzeit im gleichen Boot: Ihr Partner Alex Oxlade-Chamberlain (30) spielt gerade für ein türkisches Team Fußball und wohnt somit ebenfalls in einem anderen Land. Deswegen übernimmt Perrie die Erziehung ihres Sohnes Axel hauptsächlich alleine. Wie Leigh-Anne allerdings auch weiß: "Das ist nun mal leider das Ding mit Fußballern: Man weiß nie, wo sie als nächstes hingeschickt werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Leigh-Annes Einstellung zu ihrer Ehe? 68 Ich kann sie so gut verstehen. So würde es mir auch gehen! 14 Kann ich nicht verstehen. Sie wusste doch von Anfang an, dass er Fußballer ist...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de