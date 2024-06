Arbeiten Leigh-Anne Pinnock und Andre an Baby Nummer drei?

Sind Leigh-Anne Pinnock (32) und ihr Ehemann Andre Gray (32) bereit für ein weiteres Kind? Erst kürzlich offenbarte die Sängerin, dass es schwer für sie sei, ihre zweijährigen Zwillinge quasi allein zu erziehen – während sie in Großbritannien lebt, spielt ihr Liebster nämlich derzeit für den Fußballklub Al-Riyadh in Saudi-Arabien. Jetzt deutet sie aber auf ihrer neu veröffentlichten Debüt-EP "No Hard Feelings" an, dass das Paar in Zukunft trotzdem für mehr Nachwuchs sorgen könnte. Im Song "Anticipate" singt Leigh-Anne: "Du weißt, dass ich dich auf die schlimmste Weise vermisse, besonders mit all den Erinnerungen, die wir gerade gemacht haben, vielleicht machen wir sogar noch ein Baby". Handelt es sich dabei nur um einen Hinweis, dass sie sich ein drittes Kind mit Andre wünscht, oder versuchen sie es vielleicht sogar bereits?

Eine Menge Zeit haben sie momentan aber vermutlich nicht dafür. Im Podcast "Table Manners" erklärte Leigh-Anne: "In den letzten zwei Jahren waren wir im Grunde genommen getrennt und haben uns vielleicht zwei Tage im Monat gesehen. Es war die Hölle, um ehrlich zu sein." Und auch generell ist die Zukunft des Ehepaares eher ungewiss – jedenfalls, was Andres Wohnort angeht. Die 32-Jährige wisse nämlich nicht, ob ihr Partner in ein neues Land zieht, wenn sein jetziger Vertrag endet. "Aber ich kann einfach nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wir werden abwarten müssen und sehen, was passiert", fügte sie hinzu.

Leigh-Anne und Andre lernten sich 2016 kennen und lieben – die beiden gehen also mittlerweile schon acht Jahre gemeinsam durchs Leben. Vor vier Jahren hielt der 32-Jährige dann um die Hand des Little Mix-Stars an und sie gaben sich im Sommer 2023 das Jawort. Zwischendurch machte aber etwas anderes das Liebesglück des Pärchens vollkommen: 2021 wurden sie Eltern ihrer Zwillingsmädchen, deren Namen sie bis heute geheim halten.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im November 2021

Instagram / leighannepinnock Andre Gray, Leigh-Anne Pinnock und ihre Zwillinge im Januar 2024

