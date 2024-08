So schwer ist Leigh-Anne Pinnocks Fernbeziehung mit Andre

Leigh-Anne Pinnock (32) öffnet sich über die Herausforderungen in ihrer Ehe mit Fußballspieler Andre Gray (33). Obwohl das Paar im Juni des vergangenen Jahres geheiratet hat und sie bereits seit 2016 zusammen sind, hat das erste Jahr ihrer Ehe einige Hürden mit sich gebracht. Denn der Kicker lebt in Saudi-Arabien, um dort Fußball zu spielen, während Leigh-Anne in Großbritannien blieb, um sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren. Die Fernbeziehung macht der Sängerin sehr zu schaffen, wie sie OK! berichtet: "Im Grunde leben wir seit zwei Jahren getrennt und haben uns vielleicht zwei Tage im Monat gesehen. Es ist ehrlich gesagt die Hölle."

Andre, der zuvor für Vereine wie Shrewsbury Town, Luton, Brentford, Burnley und Watford spielte und auch einen kurzen Aufenthalt in Griechenland bei Aris Saloniki hatte, lebt nun in Saudi-Arabien und verdient dort umgerechnet beeindruckende 118.000 Euro pro Woche. Wie es mit ihnen weitergeht, wissen der Sportler und seine Liebste noch nicht. "Aber das ist das Ding mit einem Fußballer, man weiß nie, wo man sein wird. Ich kann nicht mit ihm überall hinziehen, weil ich offensichtlich eine Karriere habe, die ich nicht überallhin mitnehmen kann. Ich muss in der Nähe von zu Hause bleiben", erklärt Leigh-Anne weiter im Interview. Aus diesem Grund genießen sie die gemeinsame Zeit, die sie haben, in vollen Zügen.

Auch die Musikerin hat mit ihrer Arbeit alle Hände voll zu tun. Vor ihrem Durchbruch mit Little Mix hatte Leigh-Anne 2011 als Solokünstlerin an "X-Factor" teilgenommen, war jedoch im Bootcamp gescheitert. Schließlich wurde sie zusammen mit Jade Thirlwall (31), Perrie Edwards (31) und Jesy Nelson (33) zur Girlgroup Little Mix formiert. Die Band gewann die Show und veröffentlichte sechs Alben, bevor sie 2022 eine Pause einlegten, um Solokarrieren zu verfolgen. Leigh-Anne brachte im Mai 2024 ihre erste Solo-EP "No Hard Feelings" heraus. Im Oktober wird sie dann Konzerte in Birmingham, London und Manchester spielen.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Sängerin

