Cora Schumacher (44) lässt alles langsam angehen. Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, dass zwischen dem Model und Ex on the Beach-Star Eric Sindermann (33), bekannt als Dr.Sindsen, mehr als Freundschaft sein soll. Allerdings betonte der Designer gegenüber Promiflash, dass sich die zwei derzeit in aller Ruhe kennenlernen. Weil Eric sich in einem Interview wohl missverständlich ausgedrückt hatte, wurde ihm nun aber direkt ein Verhältnis mit Danni Büchner (43) angehängt. Cora macht das nichts aus: Sie ist sowieso glücklich als Single.

In ihrer Instagram-Story reagierte die Blondine nun auf die neuen Flirtgerüchte. "Danni und ich sind gute Freunde und ich werde mir keinen Bitch-Krieg mit ihr liefern. Das Nächste ist: Ich muss niemandem Rechenschaft abliefern. Das heißt ja nicht, dass man direkt in eine feste Beziehung geht", stellte sie klar. Die Sache zwischen ihr und Eric sei längst nicht spruchreif. Cora betonte: "Ich bin glücklicher Single. Eric und ich verstehen uns gut, wir sind Freunde, und wenn sich darüber hinaus eine Freundschaft plus entwickelt, dann sage ich nicht Nein."

Da ist Cora hinsichtlich einer Liebelei mit Dr.Sindsen zumindest offener als Goodbye Deutschland-Bekanntheit Danni. Die reagierte auf die Schlagzeile über sich und den Berliner nämlich mit einer klaren Ansage: "Ey, Dr.Sindsen. Wir werden immer Freunde bleiben, nicht mehr und nicht weniger!"

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Danni Büchner auf Mallorca

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Juni 2021

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Danni Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de