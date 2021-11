Ist es zwischen Eric Sindermann (33) und Cora Schumacher (44) schon ernst? Vergangene Woche verrieten der Promi Big Brother-Star und die Ex von Ralf Schumacher (46), dass sie sich aktuell kennenlernen. Wenig später kamen Gerüchte auf, dass sie mehr als Freunde sind. Auch Coras Ex-Mann und ihr Coras House of Love-Flirt Denny Heidrich (34) äußerten sich zu der angeblichen Sindsen-Liebesgeschichte. Doch was ist dran an der Sache – läuft zwischen dem Model und dem Designer mehr? Eric hat das gegenüber Promiflash aufgeklärt...

"Cora und ich lernen uns kennen – nicht mehr und nicht weniger. Was andere da hineininterpretieren, finden wir amüsant", betonte der 33-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Sie lassen sich durch die Spekulationen um ihr Verhältnis nicht unter Druck setzen und wollen sich langsam annähern. "Cora ist eine sehr liebenswerte und hübsche Frau, mit der man sich gut unterhalten kann. Das sind schon mal gute Voraussetzungen", schwärmte der Berliner von der TV-Bekanntheit. Sie sei außerdem eine Business-Frau mit dem Herz am rechten Fleck – genau richtig für Eric, der auf "starke Frauen" steht, die "eine besondere Persönlichkeit und Charakter haben".

Aber nervt es den selbst ernannten Modekönig Deutschlands, dass sich derzeit so viele Personen in sein Liebesleben einmischen? "Nein, damit muss man rechnen. Ich kann damit gut umgehen. Ich ärgere mich über so was nicht", stellte er klar. In seinem Business sei es normal, dass Leute genau da aufspringen wollen, "wo der Hype ist". "Ich sehe das eher als Kompliment", freute sich Eric deshalb. Allerdings habe er das Gefühl, dass einige Kollegen ihm sein Glück nicht gönnen.

Eric Sindermann alias Designer Dr.Sindsen

Eric Sindermann und Cora Schumacher

"Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

