Georgia Fowler (29) weiht ihre kleine Tochter in die Welt der Mode ein! Das Victoria's Secret-Model und sein Partner Nathan Dahlah sind vor Kurzem Eltern geworden. Im September brachte die Beauty die gemeinsame Tochter Dylan Aman zur Welt. Eine lange Auszeit nahm sich Georgia nicht, sie arbeitet mittlerweile wieder für Kampagnen und nahm auch schon wieder an Events teil. Und getreu dem Motto "Früh übt sich" nahm sie ihr Baby jetzt zu einer Fashion-Veranstaltung einfach mit.

Am Mittwoch besuchte Georgia nun erneut ein Mode-Event. Dieses Mal hatte die 29-Jährige mit Töchterchen Dylan aber eine besondere Begleitung dabei. In ihrer Instagram-Story teilte Georgia Fotos und Videos von dem Ausflug. Während sie die Kleiderständer durchstöberte, trug sie ihre Tochter lässig auf dem Arm. Viel mitbekommen hat das Mädchen von der Veranstaltung in Sydney aber offenbar nicht. Die Kleine schläft auf allen Aufnahmen.

Scheint ganz so, als wenn Georgia einfach nicht mehr ohne ihren Nachwuchs kann. Wie glückselig die Neuseeländerin ist, hatte sie schon bei der Geburtsverkündung deutlich gemacht. "Dylan Aman Dalah. 17.09.2021 – willkommen auf der Welt. Wir lieben dich so sehr", schrieb sie zu einem Foto ihrer Tochter.

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter bei einem Mode-Event

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter bei einem Mode-Event in Sydney

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter

