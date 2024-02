Nur fünf Tage alt: Georgia Fowler teilt Bilder mit Sohn Zeke

Sie lässt ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben! Georgia Fowler (31) und Nathan Dalah waren vor über einem Jahr zum ersten Mal Eltern geworden: Im September 2022 hatten sie ihre Tochter Dylan auf der Welt begrüßt. Vor wenigen Tagen durften sich das Victoria's Secret-Model und der Unternehmer über noch mehr Familienzuwachs freuen. Mit der Geburt ihres Sohnes Zeke Atlas sind sie nun stolze Zweifacheltern. Mit ihrem Neugeborenen zeigt sich Georgia jetzt im Netz!

Bei Instagram gewährt die 31-Jährige ihren Fans intime Einblicke in das Leben als frischgebackene Mutter. Auf einer Reihe von Bildern hält sie ihren fünf Tage alten Sohn auf dem Arm. Die Schnappschüsse zeigen auch Tochter Dylan, die ihr kleines Brüderchen ebenfalls in den Armen trägt. "Ich strotze vor Liebe für dich, Zeke Atlas", betitelt die Moderatorin die Fotostrecke. Ihre Follower schmelzen in den Kommentaren dahin. "So so süß", schwärmt ein Nutzer. "Wunderschön Georgia, herzlichen Glückwunsch!", freut sich ein weiterer User für die Model-Mama.

Für das Pärchen gibt es in letzter Zeit öfter einen Anlass zu feiern. Erst im vergangenen Jahr hatten sich die australische Schönheit und der Geschäftsführer das Jawort gegeben. Bei einer romantischen Zeremonie im Garten eines australischen Anwesens waren sie getraut worden.

Anzeige

Instagram / georgiafowler Die Kinder von Georgia Fowler im Februar 2024

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und ihr Parnter Nathan im Februar 2024

Anzeige

Instagram / georgiafowler Nathan Dalah und Georgia Fowler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de