So hot präsentiert Georgia Fowler ihre wachsende Babykugel!

Die Schwangerschaft steht ihr! Georgia Fowler (31) und Nathan Dalah könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Nach der Geburt ihrer Tochter Dylan im vergangenen Jahr erwarten das Victoria's Secret-Model und sein Mann aktuell bereits zum zweiten Mal Nachwuchs. Jetzt soll es ein Junge werden. Seither wird die Beauty immer wieder mit ihrer kleinen Wölbung gesichtet. So wie jetzt auch wieder: So stylish stellt Georgia ihr wachsendes Babybäuchlein zur Schau!

Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, wurde die Schwangere mal wieder von Paparazzi in Sydney abgelichtet – und die Aufnahmen können sich definitiv sehen lassen! Darauf präsentiert die 31-Jährige ihre Babykugel nämlich in einem eleganten schwarzen Bikini. Um sich vor der prallen Sonne Australiens zu schützen, rundet Georgia ihren Strandlook mit einem lockeren Hemd in Gelb, einem weißen Basecap und einer großen Sonnenbrille ab.

Erst im vergangenen Monat wurde die Brünette erstmals nach den Babynews mit ihrem Mini-Bauch gesichtet. Wie das Newsportal berichtete, trug Georgia ihr Töchterchen auf dem Arm – dabei rutschte hin und wieder ihr ohnehin etwas kürzeres Tanktop hoch, sodass man die kleine Wölbung sehen konnte.

Getty Images Nathan Dala und Georgia Fowler im März 2022

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und ihre Tochter Dylan, Juni 2022

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrer Tochter Dylan in London

