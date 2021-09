Georgia Fowler (29) teilte nun putzige Neuigkeiten mit ihren Fans im Netz! Die Victoria's Secret-Beauty verkündete im April dieses Jahres: Das Model und sein Partner Nathan Dahlah werden erstmals Eltern. Seitdem gab die werdende Mutter immer wieder Schwangerschaftsupdates – und postete zahlreiche schöne Aufnahmen ihrer runden Körpermitte. Doch damit ist jetzt wohl erst mal Schluss: Denn Georgias Baby ist auf der Welt!

Mit einem putzigen Schnappschuss ihres Neugeborenen auf Instagram gab sie die Geburt ihres Kindes bekannt. In der Bildunterschrift verriet sie auch schon wichtige Details über ihr Baby – und zwar den Namen und das genaue Geburtsdatum: "Dylan Aman Dalah. 17.09.2021 – willkommen auf der Welt. Wir lieben dich so sehr", schrieb Georgia und schwärmte bereits von ihrem kleinen Sohn, der offenbar schon vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickte.

In den Kommentaren freuten sich nicht nur die Fans der Neuseeländerin mit ihr – sondern natürlich auch ihre Model-Kolleginnen. So hinterließ Nadine Leopold (27) liebe Glückwünsche unter dem Beitrag: "Was für ein Süßer, herzlichen Glückwunsch." Ihre Worte unterstrich sie mit zahlreichen Herzen-Emojis.

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowlers Sohn, September 2021

Anzeige

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und Nathan Dalah

Anzeige

Getty Images Nadine Leopold bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de