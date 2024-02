Ein Junge: Georgia Fowlers zweites Baby ist auf der Welt!

Georgia Fowler (31) ist wieder Mama geworden! Das Topmodel teilte nach ihrer Hochzeit im Januar 2023 einige Monate später weitere tolle Neuigkeiten mit seinen Fans: Sie und ihr Mann Nathan Dalah erwarten ein weiteres Kind! Ihre Tochter Dylan durfte sich also einige Monate auf ein Geschwisterchen freuen. Nun ist es endlich so weit: Georgias zweites Kind hat das Licht der Welt erblickt.

Auf Instagram teilt die Victoria's Secret-Bekanntheit erste Schnappschüsse mit ihrem neuen Nachwuchs, worauf sie noch im Krankenhausbett liegt und sich kurz nach der Geburt zeigt. "Zeke Atlas Dalah. 15. Februar 2023. Du wirst jetzt schon so sehr geliebt, kleiner Mann", schreibt Georgia dazu und verrät somit auch den Namen ihres Sohnes.

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Georgia noch betont, dass die Schwangerschaften ihre Einstellung zu ihrem eigenen Körper ziemlich verändert haben. "Es ist wie ein frischer Wind – der Körper macht so viele Veränderungen durch, aber man kann ihn auch für das schätzen, was er getan hat und was er gegeben hat. Er ist nicht nur ein Objekt, sondern eine unglaublich gut funktionierende Maschine", staunte sie im Interview mit Marie Claire.

