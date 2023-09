Mini-Bauch: Georgia Fowler erstmals nach Babynews gesehen!

So lässig stylt sie ihr schönstes Accessoire! Das Victoria's Secret-Model Georgia Fowler (31) ist in freudiger Erwartung: Die Australierin und ihr Partner Nathan Dalah freuen sich nach ihrer gemeinsamen Tochter auf einen Sohn. Das verkündete die Beauty mit niedlichen Bildern auf Social Media. Dabei war auch schon ihr kleiner Babybauch zu erkennen. Nun erwischen Paparazzi Georgia nach der Verkündung in Sydney!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die 31-Jährige mit ihrem Töchterchen. Die beiden scheinen ein paar Besorgungen zu machen. Georgia trägt die Kleine auf dem Arm, dabei rutscht hin und wieder ihr ohnehin etwas kürzeres Tanktop hoch, sodass man ihren kleinen Bauch sehen kann. Das Outfit komplettierte sie mit einer tief sitzenden, weiten Jeans und einem oversized Blazer.

Auch ihr Make-up ist eher schlicht gehalten. Georgia überzeugt auf den neuesten Schnappschüssen mit ihrer Natürlichkeit – dabei scheint sie auch den sogenannten Babyglow zu haben. Denn die Beauty strahlt total, vor allem aber, wenn sie ihre Tochter ansieht. Von den Fotografen lässt sie sich jedenfalls nicht stören.

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler mit ihrem Baby im November 2021

Getty Images Georgia Fowler, Model

Instagram / georgiafowler Georgia Fowler und ihre Tochter Dylan, Juni 2022

