Britney Spears (39) hat endlich die Kontrolle über ihr Leben zurück! Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (69) konnte die Sängerin schließlich das Gericht überzeugen und erlangte ihre Freiheit zurück. Diese war zuvor massiv eingeschränkt – auch was ihren Körper und ihr Privatleben angeht. Doch jetzt kann sie weitere Schritte einleiten: Britney möchte nun endlich heiraten und mehr Kinder bekommen!

Ein enger Vertrauter der Musikerin verriet gegenüber Sunday People, dass Britney und ihr Partner Sam Asghari (27) nun möglichst bald die Hochzeit und Familienplanung angehen wollen. "Wenn sie morgen heiraten und in neun Monaten ein Baby bekommen wollen, ist das nicht überstürzt. Sie sind seit fünf Jahren zusammen", erläuterte die Quelle. Britneys Vater hatte nicht nur die Macht über ihre Finanzen, er drängte sie auch dazu, eine Verhütungsmethode zu verwenden, und verhinderte eine Hochzeit des Paares. "Ihr Leben fängt jetzt an und sie muss sich vor niemandem mehr rechtfertigen", erzählte die Quelle weiter.

Im Leben der 39-Jährigen wird sich nun also einiges ändern! Zuletzt wurde schon angedeutet, dass sich Fans nach dem Vormundschaftsende auf neue Musik der "Baby One More Time"-Interpretin freuen können. Britney selbst zeigte sich im Netz erleichtert: "Ich glaube, ich werde den Rest des Tages weinen! Bester Tag aller Zeiten", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil.

Britney Spears, 2021

Britney Spears und Sam Asghari

Britney Spears, Sängerin

