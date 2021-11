Britney Spears (39) ist frei! Die Sängerin hatte seit 13 langen Jahren nicht mehr die Kontrolle über ihr eigenes Leben. Stattdessen war ihr Vater Jamie Spears (69) für sie verantwortlich. In einem nervenaufreibenden und emotionalen Prozess kämpfte die "Toxic"-Interpretin seit geraumer Zeit nun darum, ihre Freiheit wiederzuerlangen. Im Sommer erreichte sie auch den ersten Erfolg: Ihr Dad trat als ihr Vormund zurück. Nun fand der alles entscheidende Gerichtstermin statt, indem entschieden wurde, ob die Vormundschaft komplett beendet wird – und das Urteil lautet: Ja, sie ist offiziell vorbei!

Diese freudige Nachricht teilte nun Variety mit. Während der Anhörung am Freitag trug Britneys Anwalt Mathew Rosengart offenbar so viele überzeugende Argumente vor, dass er die zuständige Richterin Brenda Penny überzeugen konnte, die Vormundschaft Geschichte werden zu lassen. Sie stimmte ihm zu, dass es an der Zeit sei, die Vormundschaft über die Blondine und ihr Vermögen jetzt offiziell zu beenden. "Das Protokoll ist klar, die Zeit ist klar", betonte Rosengart nach dem Prozesserfolg.

Obwohl sich Britney noch nicht zu ihrem Sieg äußerte, so wirkte sie vor dem Beginn des Verfahrens frohen Mutes. Das drückte die 39-Jährige durch ein T-Shirt mit der Aufschrift #FreeBritney aus. Offenbar war das ein Omen für den erhofften Ausgang der Anhörung, der wenige Stunden später folgte.

Getty Images Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2021

Getty Images Britney Spears bei den VMAs 2016

