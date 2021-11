Ed Sheeran (30) hat es nicht leicht. Eigentlich könnte es dem Sänger zurzeit nicht besser gehen. Neben seinem Familienglück hat der 30-Jährige auch beruflich in diesem Jahr so manche Erfolge einfahren können. Sein neues Album "=" sowie der Song "Bad Habits" schafften es in vielen Ländern an die Spitze der Charts. Dennoch fühle sich Ed von seinen Kollegen aus der Popszene ausgegrenzt.

"Ich habe mich nie von meinen Kollegen akzeptiert gefühlt", gestand Ed vor Kurzem in der amerikanischen Radioshow "Breakfast Club". Der Grund dafür sei, dass er das Gefühl habe, andere Musiker aus dem Popgenre würden nicht wollen, dass der Songwriter Erfolg mit seiner Musik hat. Doch warum ist das so? "Ich weiß es nicht", offenbarte der "Shivers"-Interpret in dem Gespräch mit den Moderatoren.

"Ich kenne so viele Künstler, die – wenn ich erfolgreich bin – spotten und sich sogar regelrecht wünschen, dass ich scheitere", gab der Grammy-Gewinner bereits gegenüber The Sun zu. Dies habe er vor allem nach der Veröffentlichung seines Albums bemerkt, denn nur wenige Personen aus dem Musikbusiness hatten ihm dazu aufrichtig gratuliert.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV Video Music Awards 2021

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran bei den Earthshot Prize Awards in London im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de