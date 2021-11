Liebevolle Worte zum Geburtstag! Travis Barker (46) schwebt seit einigen Woche mit Kourtney Kardashian (42) im siebten Himmel. Gerade erst haben sich die zwei verlobt und posten seit dem regelmäßig verliebte Knutsch-Pics im Netz. Auch in Gegenwart von Momager Kris Jenner (66) fallen sie gerne übereinander her. Diese ist aber ohnehin ganz begeistert von ihrem Schwiegersohn in spe. Kris wünschte Travis nun alles Gute zu seinem 46. Ehrentag und offenbarte ihre Gefühle.

Auf ihrem Instagram-Profil kam das Kardashian-Oberhaupt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Die Unternehmerin postete anlässlich seines Geburtstages zahlreiche Fotos von und mit Travis. In ihrer Bildunterschrift lobte sie den Schlagzeuger als "wundervollen Vater, Freund und Verlobten". Zudem betonte sie, wie sehr sie den Tattoo-Fan liebe und wie happy sie über das Glück des Paares sei. "Ich liebe dich Kris, danke", kommentierte Travis höchstpersönlich die Bilderstrecke.

Kourtney teilte den Beitrag ihrer Mutter begeistert in ihrer Story. Auch sie veröffentlichte zahlreiche gemeinsame Bilder mit ihrem Travis. "Ich liebe dich verdammt noch mal mehr als alles andere [...] Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby!", schrieb die Brünette. Auch hier hinterließ Travis einen Kommentar: "Du bist ein Traum er wahr geworden ist, meine Seelenverwandte, mein Alles, ich liebe dich". Kourts Schwestern Kim (41) und Khloé (37) wünschten dem Blink-182-Drummer ebenfalls alles Gute.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Travis Barker, 2021

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Corey Gamble und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Drummer Travis Barker und TV-Star Kourtney Kardashian

