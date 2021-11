Läuft das Fass bei Mathias Kreiss' Bauer sucht Frau-Hofdamen bald über? Der Nebenerwerbslandwirt hat die 23-jährige Melina und die 34-jährige Sabrina zu sich eingeladen, um sie während der sogenannten Hofwoche näher kennenzulernen. Doch das Verhältnis der beiden zueinander ist schon von Anfang an ziemlich angespannt: Melina prescht immer wieder vor – und Sabrina findet das einfach nur unangenehm. Ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidaten vermuten, dass es deswegen noch zu einem heftigen Streit kommen könnte!

Christa Haberl (45), die 2017 an dem Format teilnahm, ist sich sicher: "Wenn Melina so weiter macht, wird die Sabrina ihre Krallen ausfahren, da ist der Zickenkrieg schon vorprogrammiert." Auch Gunther Höfler (36), der 2014 dabei war, betonte gegenüber Promiflash, dass es zwischen den beiden noch richtig krachen könnte: "Ich glaube, das liegt daran, dass die eine einfach zu unreif ist, im Vergleich zu der anderen." Der Bayer meint, dass Sabrina irgendwann so genervt von Melinas Sticheleien sein könnte, dass sie sogar die Hofwoche abbricht.

Die Ex-Kandidatin Tayisiya Morderger (24) ist ebenfalls der Meinung, dass es zwischen den beiden Hofdamen zu einem Streit kommen könnte – hoffen tut sie das aber nicht. "Wenn es um einen Mann geht, sollte man sich nicht streiten und auch nicht zu sehr um ihn kämpfen. Wenn du ihm gefallen hast und er Gefühle entwickelt, dann ändert auch keine andere Frau seine Meinung", erklärte die Tennisspielerin.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler, Januar 2020

RTL Sabrina, Mathias und Melina bei "Bauer sucht Frau"

Instagram / tayuschka Tayisiya Morderger, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

