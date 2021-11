Aus diesen Hofdamen werden wohl keine Freundinnen mehr! In der aktuellen Bauer sucht Frau-Folge startet nun auch endlich Mathias Kreiss' Hofwoche. Nach dem Scheunenfest lud der Biobauer die Kinderpflegerin Melina und die Kosmetikerin Sabrina zu sich ein – und die beiden Damen nehmen den Kampf um das Herz des 32-Jährigen offenbar sehr ernst. Direkt von Anfang an stehen die beiden Kandidatinnen miteinander auf Kriegsfuß!

Schon bevor Mathias überhaupt vor Ort ist, merkt Melina an: "Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle, weil die Stimmung zwischen Sabrina und mir angespannt ist. Ich denke, das liegt daran, dass wir beide den Mathias toll finden." Dass sich die beiden nicht ganz grün sind, wird im Laufe der Folge durchaus deutlich: Bei der Anfahrt beteuert Melina, dass sie am Hof mit dem TV-Bauer zu allem bereit sei – und zieht damit den Unmut ihrer Konkurrentin auf sich. "Melinas Kommentar, dass sie alles mit Mathias machen würde, fand ich ein bisschen flach. Das ist so ein Kommentar, den sagt man, wenn man mit allen Mitteln und Wegen an jemanden ran will", findet die 34-Jährige.

Nach einigen Eifersüchteleien bei der Anreise geht der Zickenkrieg bei der Wahl des Schlafplatzes direkt weiter. Dass sich Melina das bessere Zimmer unter den Nagel reißt, stört Sabrina. "Sie hat sofort rausgehauen, sie möchte gerne hier schlafen. Das fand ich in dem Moment nicht so gut. Das ist mir ziemlich sauer aufgestoßen", kritisiert die Blondine im Interview. Sie selbst muss schließlich in Mathias' umfunktioniertem Büro nächtigen.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Mathias, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sabrina, Melina, Mathias, Ewelina und Marion bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Mathias bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de