Jasmin Tawil (39) darf derzeit keinen Fuß in die USA setzen! Ende 2019 wurde die ehemalige GZSZ-Darstellerin zum ersten Mal Mutter. Der Papa ihres Sohnes Ocean Malik ist Hawaiianer und lebt derzeit noch immer auf Maui. Die Schauspielerin und ihr Kind sind hingegen nach Costa Rica ausgewandert. Das Problem: Eine Rückreise in die Staaten und damit ein Besuch beim Kindsvater ist ausgeschlossen. Jasmin hat absolutes Einreiseverbot.

Eigentlich hatte die Blondine nach der Trennung von ihrem Ex auf finanzielle Unterstützung für ihr gemeinsames Kind gehofft. Doch der Vater des Kleinen zahlt angeblich nichts. Ein Treffen mit ihm und damit ein persönliches Gespräch, um die Fronten zu klären, ist allerdings ausgeschlossen. "Ich komme nicht mehr an ihn ran, er lebt weiterhin auf Hawaii. Normalerweise würde ich dort hinreisen [...], aber ich darf gerade nicht mehr in die USA einreisen", schilderte Jasmin im Gespräch mit Gala. Am Flughafen habe man ihr vor einiger Zeit mitgeteilt, dass ihr die Einreise in die Vereinigten Staaten für insgesamt zehn Jahre verwehrt wird. "Weil ich beim letzten Mal viel zu spät ausgereist bin. Das war auch so", räumte sie ein.

Doch warum hat Jasmin die erlaubte Aufenthaltszeit überhaupt überschritten? "Normalerweise habe ich damals immer darauf geachtet, nach 90 Tagen wieder aus dem Land raus zu sein. Aber beim letzten Mal bin ich schwanger geworden und wusste nicht, wo ich hin soll", erklärte sie. Zu der Zeit habe sie in ihrem Auto gewohnt und keine Unterstützung bekommen.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean

Sat.1 / Marc Rehbeck Jasmin Tawil

Sat.1 / Willi Weber Jasmin Tawil bei ihrem "Promi Big Brother"-Einzug

