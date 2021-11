So verliebt sind Leonardo DiCaprio (47) und Camila Morrone (24)! Seit mittlerweile vier Jahren gehen der Hollywoodstar und das Model gemeinsam durchs Leben. Doch während das Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Liebe total groß ist, halten sie sich seit Beginn sehr bedeckt. Dass sie vergangenes Jahr zusammen zu den Oscars gingen, war eine echte Seltenheit. Einblicke in die Beziehung der Stars gibt nun ein Insider!

"Sie sind wirklich stabil und mit Leo und Cami ist alles in Ordnung", plaudert die Quelle gegenüber E! News aus. "Leo zeigt gegenüber Cami sogar mehr Zuneigung, wenn sie unterwegs sind." Sie würden sehr glücklich zusammen aussehen und seien sich über die Zeit noch näher gekommen. Tatsächlich wohnen der Schauspieler und seine Partnerin mittlerweile auch zusammen.

Doch so gut es auch läuft – als Paar treten sie bislang immer noch nicht auf den roten Teppich. Am vergangenen Samstag tauchte Camila wieder mal ohne Begleitung bei der Baby2Baby-Gala in West Hollywood auf. In ihrem bodenlangen Abendkleid zog die Laufstegschönheit einmal mehr alle Blicke auf sich.

MEGA Leonardo DiCaprio und Camila Morrone in Italien

MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Juni 2020

Getty Images Camila Morrone bei der Baby2Baby-Gala 2021

