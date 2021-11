Starauflauf am Montagabend! Nach der letztjährigen Unterbrechung aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage sind die Instyle Awards zurück. Im Getty Center in Los Angeles wurden nun mittlerweile zum sechsten Mal die größten Talente und Ikonen der Mode-, Beauty- und Popkultur geehrt. In diesem Jahr wurden neun Preise verliehen. Designerin Anifa Mvuemba bekam den Ehrenpreis "Future of Fashion" [deutsch: Zukunft der Mode] und begeisterte mit ihrem taillierten lilafarbenen Dress. Auch die anderen Gäste sorgten auf dem roten Teppich mit ihren Looks für Blitzlichtgewitter.

Model Kaia Gerber (20) erschien beispielsweise gemeinsam mit ihrer Mutter Cindy Crawford (55). Während die 20-Jährige auf ein weißes Paillettenkleid mit mehrlagigem Fransenrock setzte, bezauberte ihre Mutter und Catwalk-Ikone die Fotografen mit einem farbenfrohen, hochgeschlossenen Kleid der Marke Missoni. Die Schauspielerinnen Alexandra Daddario (35) und Zoë Kravitz (32) entschieden sich hingegen für Rottöne, wenn gleich auch ganz unterschiedlich interpretiert. Alexandra glänzte mit einem ausgefallenen Karomuster, Zoë überzeugte stattdessen in einem glitzernden zweiteiligen Kapuzenkleid.

Besonders auffällig erschien "Maleficent"-Darstellerin Elle Fanning (23) auf dem Red Carpet. Sie präsentierte ihren Hammerbody nur spärlich bedeckt in einem gold-weißen Crop-Top von Balmain, welches aus großen Ketten bestand. Dazu kombinierte Elle einen schwarzen Maxirock. Gold war auch bei Hollywood-Größe Kate Hudson (42) angesagt. Die Blondine strahlte in einer schimmernden Glitzerrobe von Designer Michael Kors. Auch Schauspielerin Lucy Hale (32) zog in ihrem kurzen goldenen Kleid alle Blicke auf sich.

Hollywoodstar Nicole Kidman (54) sorgte mit ihrem fliederfarbenen Paillettenkleid für Aufsehen. Dazu kombinierte sie schwarze High Heels und eine funkelnde Diamantenkette. Auch Supermodel Miranda Kerr (38) ließ sich das Event nicht entgehen. Sie schmiss sich für die Preisverleihung in ein verziertes, figurbetontes, schwarzes Kleid. Von den männlichen Vertretern begeisterte vor allem der Queer Eye-Fashion-Experte Tan France (38)! Er präsentierte einen rosafarbenen Anzug über einem bunt bestickten Pullover.

Getty Images Ehrengast Anifa Mvuemba bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Kaia Gerber bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Alexandra Daddario bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Nicole Kidman bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Kate Hudson bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Cindy Crawford bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Elle Fanning bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Lucy Hale bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Zoë Kravitz bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Tan France bei den InStyle Awards 2021

Getty Images Miranda Kerr bei den InStyle Awards 2021

