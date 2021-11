Schräger Look und neuer Baby-Hinweis! Schauspieler Shia LaBeouf (35) und seine On-off-Flamme Mia Goth machen seit Kurzem mit Babynews Schlagzeilen. Obwohl sich die beiden noch nicht öffentlich zur Schwangerschaft von Mia bekannt haben, zeigen Paparazzi-Fotos die Blondine mit einer verdächtigen Wölbung am Bauch. Neueste Bilder deuten nun wieder darauf hin, dass das Model in freudiger Erwartung ist. Doch Shias Outfit neben der offenbar schwangeren Mia verwirrt.

Aktuelle Aufnahmen zeigen den Transformers-Darsteller vor seinem Haus in Sandalen und einer Mönchskutte, die mit einem Seil zusammengebunden ist. An der Tasche des Filmstars hängen Rosenkranzperlen. Ob er damit ein nicht klar zu deutendes Zeichnen setzten wollte oder ob es sich um ein Outfit für einen bevorstehenden Filmdreh handelt, ist nicht bekannt. Anschließend wurde er an einem Flughafen gesichtet. Bei der sonst so schlanken Mia zeichnete sich trotz ihres lässigen Looks wieder ein kugelrunder Bauch ab. Damit werden die Spekulationen um eine Schwangerschaft heftig befeuert.

Bislang ist ebenfalls noch nicht bekannt, ob Shia im Falle einer Schwangerschaft der Vater ist. Allerdings wurden der 35-Jährige und die Beauty seit Sommer dieses Jahres immer wieder vertraut zusammen gesichtet. Einige Bilder zeigen sie sogar Arm in Arm.

Snorlax / MEGA Schauspieler Shia LaBeouf, November 2021

Snorlax / MEGA Mia Goth und Shia LaBeouf, November 2021

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf 2014

