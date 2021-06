Zieht es Shia LaBeouf (35) wieder zurück zu seiner Ex Mia Goth? Die beiden Schauspieler hatten sich 2012 bei den Dreharbeiten zu "Nymphomaniac" kennen- und lieben gelernt. In den darauffolgenden Jahren kam es jedoch immer wieder zu Trennungen und Versöhnungen der beiden. 2016 sollen sie sich trotz der Aufs und Abs in Las Vegas das Jawort gegeben – ihre Ehe aber schon ur zwei Jahre später wieder beendet haben. Shia und Mia scheinen aber einfach nicht ohneeinander zu können: Jetzt wurden sie wieder zusammen gesichtet!

Am Montag erwischten Paparazzi den Transformers-Star und die "A Cure For Wellness"-Darstellerin gemeinsam in Disneyland. Und wie die Bilder beweisen, genossen die zwei den Ausflug in den Freizeitpark sehr: Sie fuhren nicht nur zusammen Achterbahn – sie liefen auch Arm in Arm durch die Straßen und wirkten dabei ganz vertraut.

Ob die beiden wieder zusammen sind? Schon 2020 hatten Gerüchte über einen Neuanfang für die beiden die Runde gemacht, nachdem sie mit verdächtigen Ringen an den Fingern gesehen worden waren. Es hieß damals sogar, sie wären zusammen in Selbstisolation. Im Dezember desselben Jahres wurde Shia dann allerdings mit Margaret Qualley (26) abgelichtet, von der er sich nur wenige Wochen darauf aber schon wieder trennte.

Getty Images Shia LaBeouf, 2019

Snorlax / MEGA Mia Goth und Shia LeBeouf im Disneyland, 2021

Snorlax / MEGA Shia LaBeouf und Mia Goth, 2021

