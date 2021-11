Danni Büchner (43) gedenkt ihres verstorbenen Mannes. Am 17. November 2018 starb Jens Büchner (✝49) im Alter von nur 49 Jahren. Die Ursache für den viel zu frühen Tod des Goodbye Deutschland-Stars war Lungenkrebs. Danni drohte zunächst, an dem Tod ihres Mannes zu zerbrechen. Doch die Mutter bewies ihre unheimliche Stärke, indem sie vor allem für ihre Kinder nicht aufgab. Zwei Jahre nach Jens’ Tod nahm die 43-Jährige am Dschungelcamp teil. Damit ebnete sie ihren ganz eigenen Weg als Reality-TV-Star. Doch trotz ihres großen Erfolges ist Danni immer in Gedanken bei Jens. An einem Tag denkt sie ganz besonders an ihren Partner zurück: Es ist der 17. November: Jens’ dritter Todestag. Im Promiflash-Interview verriet Danni, wie sie den Tag, an den sie so schreckliche Erinnerungen hat, seit drei Jahren verbringt.

