Daniela Büchners (42) Tochter Jada Karabas hält äußerst viel von ihrer Mutter! Seit dem Tod von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) meistert die Goodbye Deutschland-Bekanntheit den Alltag mit ihren fünf Kindern allein. Neben ihrem Mama-Sein stellte sich der TV-Star aber noch so manch anderer Herausforderung – beispielsweise als Dschungelcamp-Bewohnerin. Während ihres Aufenthalts im Regenwald lernten auch die Zuschauer einige Eigenschaften der Blondine besser kennen – doch was gefällt eigentlich Jada an ihrer Mama am besten?

In einem YouTube-Clip stellte sich die Schülerin nun den neugierigen Fragen ihrer Fans – darunter auch, was ihre Mama als Mensch für Jada ausmache. Dabei fielen Jada prompt ein paar Charakterzüge von Danni ein, die in diesem Moment erwartungsvoll neben ihr saß. "Dass du sehr mutig bist", äußerte Jada an erster Stelle. Doch damit noch lange nicht genug: "Du bist sehr nett und schaust immer zuerst nach anderen als nach dir selbst." Außerdem könne man mit Danni den größten Spaß haben.

Ob auch Danielas Freund Ennesto Monté (45) bereits die witzige Seite seiner neuen Partnerin kennenlernen durfte? Im November machten der Reality-TV-Star und die fünffache Mutter ihre Beziehung offiziell. Doch schon nach kurzer Zeit kam der gebürtige Serbe wie Tochter Jada über Danni ins Schwärmen. "Ich liebe vor allem ihr Temperament", betonte Ennesto gegenüber Bild.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Töchtern, Mai 2020

Instagram / dannibuechner Daniela und Jens Büchner mit ihren Kindern Jada und Diego Armani

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

