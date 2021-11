Max Schnabel (24) tut es schon wieder – der Single sucht im TV nach einer passenden Frau. Bei Temptation Island eroberte er zwar kurzzeitig das Herz der vergebenen Michelle Daniaux, nach der Show war aber gleich wieder Schluss. Und auch bei Ex on the Beach klappte es nicht mit einer Beziehung. Abgesehen von einem Techtelmechtel mit Georgia herrschte dort Liebesflaute. Sieht es jetzt besser aus? Max wagte das Abenteuer bei "Date or Drop" und staubte in der Show von Sophia Thomalla (32) tatsächlich ein Rendezvous ab.

In der Flirtshow hatte der Schwabe die Qual der Wahl und konnte die Girls nach Belieben auf Pärchen-Kompatibilität testen. Zuvor verriet er der Moderatorin aber noch, wie er sich seine Traumfrau vorstellt. "'ne Mischung aus süß und sexy und am besten so viel Natur wie geht. [...] Keinen Schnurrbart", wünschte er sich. Mit Feministin Nadja und Jürgen Drews-Fan Jana konnte Max aber wenig anfangen. Er buzzerte sie direkt in der ersten Runde raus. Auch die Brünetten Kim und Ramona konnten ihn beim Tanzen nicht beeindrucken. Schlussendlich entschied er sich noch gegen Naked Attraction-Kandidatin Britta und wünschte sich ein Date mit seiner Favoritin Melissa Cumbuco. Die willigte zu seiner Freude ein und bewahrte ihn vor dem Sturz durch die Drop-Falltür.

Das Witzige an der Geschichte: Vollkommen unbekannt dürften sich das TV-Sternchen und seine Auserwählte nicht sein. Melissa war nämlich Verführerin in derselben "Temptation Island"-Staffel, in der Max Michelle den Kopf verdreht hatte. Damals wohnten die zwei logischerweise nicht in derselben Villa – insofern sie ihren Auftritt in der Show auf dem Bildschirm verfolgt haben, dürften sie sich aber zumindest flüchtig kennen.

RTL Sophia Thomalla in ihrer neuen Show "Date or Drop"

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-Star

Instagram / melicumbuco Melissa, Kandidatin bei "Temptation Island" 2020

