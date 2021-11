Sophia Thomalla (32) ist für ihre scharfe Zunge bekannt! Die Moderatorin steht aktuell für eine neue Datingshow vor der Kamera: Bei Date or Drop verkuppelt die Berlinerin Singles, jedoch nicht anhand des Aussehens, sondern der Stimme, Interessen und düsterer Geheimnisse. Dabei setzt die Beauty in ihrer Moderation vor allem auf fiese Sprüche und kleine Spitzen – wie kommt das bei den Kandidaten der Sendung an?

Nach Temptation Island und Ex on the Beach wagte Max Schnabel (24) vergangenes Wochenende einen neuen Versuch bei "Date or Drop". Dort kam er auch in Berührung mit Sophias spitzen Kommentaren. Im Promiflash-Interview erklärte der Hottie, was er von den fiesen Sprüchen des Models hält: "Wer austeilen kann, muss auch einstecken können. Ich mag freche Frauen, die auch mal einen Spruch auf Lager haben. Bin ja selber auch nicht anders!"

Neben Sophia lernte Max in der Sendung auch Singledame Melissa kennen. Mit der Blondine ging der 24-Jährige sogar aufs Date – doch ein Paar wurden die zwei nicht. Kontakt haben sie dennoch, wie Max erklärte: "Wir schreiben hin und wieder und tauschen uns ein bisschen über Sendungen aus!"

Privat Max Schnabel und Sophia Thomalla

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

RTL Sophia Thomalla und die Kandidaten bei "Date or Drop"

