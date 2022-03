Gab es für Max Schnabel (24) ein Happy End? Der Fahrlehrer ist im Datingshow-Business längst ein alter Hase: Bei Ex on the Beach, Temptation Island und Date or Drop war er bereits auf der Suche nach seiner Traumfrau. Ein Date und jede Menge Kuscheleinheiten gab es für den Schwaben zwar nahezu in jeder Show – eine Beziehung für die Ewigkeit hat sich aber nicht entwickelt. Jetzt hat Max einen neuen Versuch gestartet, und zwar bei Take Me Out. Im Gespräch mit Promiflash verriet er jetzt, was aus ihm und seiner Date-Partnerin Marie geworden ist.

Offenbar wäre die Brünette nach dem Rendezvous in der Limousine bereit für mehr gewesen. "Keine Ahnung, wie der Abend geendet wäre – sicherlich wäre da was passiert. Aber bei mir war das Bauchgefühl noch nicht da. Deswegen habe ich gentlemanlike einen Schritt zurückgemacht und mich nicht drauf eingelassen", betonte Max gegenüber Promiflash jedoch. Weil er sich insbesondere bei "Ex on the Beach" zu schnell auf eine Dame eingelassen und sogar Sex im TV mit ihr hatte, wollte er jetzt alles langsamer angehen lassen. "Ich bin gewachsen, ich habe an mir gearbeitet. Die Schiene möchte ich nicht mehr fahren", stellte der 24-Jährige klar.

Marie habe es aber nicht so gut gefallen, dass Max auf die Bremse getreten hat. "Ich habe ihr eine Absage auf weitere Aussichten an dem Abend gegeben", schilderte er. Er habe den Abend sogar vorzeitig abgebrochen. Ein Paar ist demnach aus den beiden nicht geworden.

Anzeige

Instagram / maxpirna Jan Köppen und Max Schnabel bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / maxpirna Max Schnabel, "Date or Drop"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de