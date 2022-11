Zweite "Date or Drop"-Staffel bekommt einen neuen Sendeplatz

Date or Drop scheint die Zuschauer nicht sonderlich überzeugt zu haben. Vergangenen Herbst flimmerte die Datingshow erstmals über die Bildschirme. In dem Format haben zwei Singles die Möglichkeit, in vier Spielrunden den perfekten Partner zu finden. Verschiedene Blind Dates helfen den Teilnehmern bei ihrer Suche. Kurz bevor es in die nächste Runde geht, gibt es jetzt für die zweite Staffel einige Änderungen: Die neuen Folgen werden ins Nachtprogramm verlegt.

Wie DWDL erfahren haben soll, konnte sich die erste Staffel über einen Zielgruppen-Marktanteil von elf Prozent freuen. Doch scheinbar waren die Quoten nicht ausreichend zufriedenstellend, denn "Date or Drop" wurde ein neuer Sendeplatz zugewiesen. Die aktuellen Episoden werden ab dem 13. November um 1:30 Uhr zu sehen sein. Demnach werden die Folgen wöchentlich in der Nacht zu Sonntag ausgestrahlt.

Durch die Sendung wird keine Geringere als Sophia Thomalla (33) höchstpersönlich führen. Pünktlich zum Start hatte sie vergangenes Jahr mit ihren Fans ihre Freude geteilt. "Leute, ich darf wieder ran! Ich darf wieder verkuppeln! Endlich", verkündete die Moderatorin via Instagram.

Anzeige

RTL Sophia Thomalla und die Kandidaten bei "Date or Drop"

Anzeige

Privat Max Schnabel und Sophia Thomalla

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, deutsche TV-Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de