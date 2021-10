Konnte Sophia Thomalla (32) die Zuschauer für ihre neue Sendung begeistern? Nachdem die Beauty die Fans als Are You The One?-Moderatorin von sich überzeugen konnte, moderiert sie nun eine weitere Datingshow: "Date or Drop". In der Auftaktfolge gab es bereits reichlich Action: Die Singles flirteten, was das Zeug hält. Aber was halten die Zuschauer von der neuen Flirtshow unter Sophias Regie?

Das Publikum war sich wohl nicht ganz einig, was sie von dem neuen Format halten soll. Bei einem Großteil der Twitter-Gemeinde konnte das Konzept bislang nicht unbedingt punkten. "Wer denkt sich eine solche Datingscheiße aus? Einfach nur unterirdisch", kritisierte ein Nutzer. Diverse andere Zuschauer teilten dessen Meinung offenbar. "Sind das die Schnecken, die bei Take Me Out übrig geblieben sind?", oder "Schnell wieder wegzappen", lauteten weitere Kommentare.

Jedoch fanden einige Menschen wohl auch großen Gefallen an Sophias neuestem Projekt. "Das Konzept gefällt mir", schrieb beispielsweise ein begeisterter Twitter-Nutzer. Dem stimmten einige zu: "Ich feiere Sophia Thomalla bei 'Date or Drop' gerade richtig hart und würde gerne mal mit der feiern gehen."

Robert Schmiegelt / Future Image Model Sophia Thomalla bei einem CDU-Fototermin im Juni 2021

RTL Sophia Thomalla und die Kandidaten bei "Date or Drop"

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla auf Paros

