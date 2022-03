Max Schnabel (24) sorgte nach seiner Teilnahme bei der vergangenen Take Me Out-Folge für mächtig Wirbel im Netz! Der einstige Ex on the Beach-Kandidat versuchte sein Glück am Wochenende bei der Datingshow mit Moderator Jan Köppen (39), am Ende ging's für den Fahrlehrer mit Single-Dame Marie Schrader auf ein Date. Laut Max wollte sie mehr, er aber nicht. Im Netz wurde der Ex-Temptation Island-Verführer von einigen von Maries Mitstreiterinnen deswegen übel angegangen und der Lüge bezichtigt!

Im Promiflash-Interview hatte Max zunächst betont, dass er "gentlemanlike einen Schritt zurückgemacht" und sich nicht auf die Brünette habe einlassen wollen. Laut seiner Aussage wollte Marie allerdings mehr. Sie hingegen erklärte in ihrer Instagram-Story, dass sie gar kein Interesse gehabt hätte und Max nur der "Notgroschen" gewesen wäre. Für den Influencer der Grund, doch noch mehr Details über ihr Date auszupacken. Angeblich habe Marie vehement versucht, ihn mit auf sein Hotelzimmer zu nehmen! Von ihr, anderen Mädels aus der Show und deren Umfeld sei der Stuttgarter deswegen anschließend auf Social Media extrem angegangen worden, wie er nun Promiflash erklärte: "Die Hate-Nachrichten waren weit unter der Gürtellinie. Sogar meine Familie wurde mit reingezogen!"

Die Reaktionen zeigen Max, dass er offenbar einen wunden Punkt getroffen hat: "Alles nur, weil ich ausgesprochen habe, was alles in der Nacht vorgefallen ist. Es ist einfach eine Tatsache, dass Marie seit Minute eins, als ich die Show betreten habe, extrem nervös und angetan von mir war. [...] Dass sie später krampfhaft versucht hat, mich aufs Zimmer zu nehmen, habe ich ja erst mal nicht erzählen wollen", erklärte er. Alle "Take Me Out"-Mädels, die seine Auserwählte bei den aus seiner Sicht Lügengeschichten unterstützt hätten, seien kein Stück besser. "Man kann nicht immer, wenn dir jemand Scheiße ins Gesicht wirft, abwischen und sagen, das ist okay", schloss Max ab.

Marie äußerte sich nach ihrer Fragerunde auf Instagram nicht weiter zu Max, dem Date oder der Show an sich. Wahrscheinlich, weil es in ihrem Leben längst einen neuen Mann gibt: Auf ihrem Profil ist zu sehen, dass die brünette Brillenträgerin schon mindestens seit Ende vergangenen Jahres mit ihrem Freund Tobias zusammen ist.

Instagram / maxpirna Max Schnabel, "Date or Drop"-Kandidat 2021

Instagram / pradaschrader Marie Schrader, "Take Me Out"-Teilnehmerin 2022

Instagram / maxpirna Max Schnabel, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / pradaschrader "Take Me Out"-Kandidatin Marie Schrader mit ihrem Freund Tobias

