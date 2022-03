Ist Max Schnabel (24) etwa ein Tinder-Schwindler? Der ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmer war am Samstagabend bei Take Me Out zu sehen. Dort hatte eine Dame behauptet, erst wenige Tage vor der Show mit dem Fahrlehrer in Kontakt gestanden zu haben – und zwar via Tinder. Max betonte jedoch, Linda Maria Seifert noch nie zuvor gesehen zu haben. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Temptation Island-Verführer: Das Dating-App-Desaster hat hinter den Kulissen seinen Lauf genommen.

In der Show hatten Max und Linda die Tinder-Story nicht aufklären können – im Hotel seien sie sich aber zusammen mit anderen Buzzergirls noch einmal über den Weg gelaufen und der 24-Jährige habe das Gespräch gesucht. "Ich habe das Thema dann auch noch mal angesprochen und wurde dann aber auch sehr, sehr laut von einem kleinen Giftzwerg namens Melissa aus der Sendung angeschrien und teilweise auch beleidigt, dass ich Linda Maria als Lügnerin darstellen würde", erzählte er Promiflash. "Es hat da ziemlich gekracht vor dem Hotel. Das war echt heftig, was ich mir da von diesem Giftzwerg anhören musste", fügte er hinzu.

Doch wie lautet Max' Erklärung zu der Sache: Hatten er und die Singlelady ein Tinder-Match oder nicht? "Ich hatte einen Kumpel mit in Köln, der uns ein Doppelprofil erstellt hat. Er hatte lustigerweise wirklich dieses Mädchen gematcht und mit ihr geschrieben", schilderte er. Allerdings habe der Temptation Island-Star von diesem Gespräch nichts mitbekommen. "Ich hatte weder mit ihr das Match noch habe ich mit ihr geschrieben", stellte er deswegen klar. Melissa und Linda hätten ihm das aber so nicht abgekauft und ihm unterstellt, sich eine Ausrede parat gelegt zu haben.

Instagram / maxpirna Jan Köppen und Max Schnabel bei "Take Me Out"

Instagram / linda_seifert "Take Me Out"-Girl Linda Maria Seifert

Instagram / melissabatman__ "Take Me Out"-Girl Melissa Batman

