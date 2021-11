Malin Andersson nimmt auch die weniger schönen körperlichen Veränderungen während ihrer Schwangerschaft mit Humor! Die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Nach dem plötzlichen Säuglingstod ihrer Tochter Consy und einer darauffolgenden Fehlgeburt ist sie wieder schwanger. Es wird erneut ein Mädchen. Für Malin ist es somit bereits die dritte Schwangerschaft – und das sieht sie auch ihren Brüsten an...

Auf Instagram teilte die Britin eine witzige Aufnahme mit ihren Fans, mit der sie verdeutlicht, wie sehr sich ihre Oberweite in den vergangenen Jahren verändert hat. Die 29-Jährige steht dazu, dass ihre Brüste nicht mehr ganz so straff sind und mittlerweile hängen. "Wo meine Brüste jetzt sind", scherzte Malin zu der Aufnahme.

Die Fans feiern die Uneitelkeit der TV-Bekanntheit und überschütten sie mit liebevollen Worten für so viel Ehrlichkeit. "Das ist das Beste, was ich heute auf Instagram gesehen habe", kommentierte ein User das Foto. Andere Follower teilen Marlins "Schicksal". "Meine hängen irgendwo in der Nähe meiner Knie", scherzte eine andere Followerin etwa.

Instagram / missmalinsara Malin Andersson im August 2021

Instagram / missmalinsara Malin Andersson bei ihrer ersten und ihrer dritten Schwangerschaft

Instagram / missmalinsara Malin Andersson, Realitystar

