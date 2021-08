Malin Anderssons zweites Kind soll an einem ganz besonderen Tag geboren werden. Ende 2018 ist die ehemalige Love Island-UK-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter geworden. Doch nur vier Wochen später starb ihre kleine Tochter Consy: Sie hatte seit der Geburt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nun erwartet Malin ihr zweites Kind – und das hat schon jetzt bemerkenswerte Gemeinsamkeiten mit seiner verstorbenen Schwester: Das Geschlecht und den Geburtstag!

Im Interview mit Ok! verriet Malin zunächst, dass auch ihr zweites Baby eine Tochter wird: "Ich wusste von Anfang an, dass es ein Mädchen wird. Ich hatte dieses Bauchgefühl." Sie wisse nicht, warum – aber in ihrer Familie gebe es einfach eine starke weibliche Energie. "Und um es noch besonderer zu machen, wird mein Baby wohl auch das Geburtsdatum meiner Tochter Consy haben", plauderte die Influencerin aus. Dies wird demnach der 23. Dezember 2021 sein – also auf den Tag genau drei Jahre nachdem ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hatte.

Momentan plagen Malin aber auch große Sorgen: Sie hat Angst, dass ihrem Baby das gleiche Schicksal wie Consy widerfahren könnte. "Ich habe diesen inneren Schmerz, diesen Schmerz und diese Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, dass das nicht real ist, dass mein Kind nicht überleben wird, dass etwas Schlimmes passieren wird", erklärte sie vor wenigen Tagen via Instagram.

