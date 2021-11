Hat Camila Cabello (24) das Liebes-Aus mit ihrem Ex Shawn Mendes (23) etwa schon verarbeitet? Am vergangenen Donnerstag meldeten sich die Sängerin und der Musiker mit traurigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Nach zwei Jahren Beziehung gab das einstige Traumpaar überraschend seine Trennung bekannt. Während die Fans noch über die Gründe grübeln, die bei den Turteltauben zum Ende führte, scheint die Beauty mit dem Kapitel schon abgeschlossen zu haben: Camila zeigt sich gut gelaunt im Netz!

Via Instagram veröffentlichte Camila nun mehrere Schnappschüsse – darunter auch zwei Selfies. Während die Schönheit auf der einen Aufnahme verführerisch in die Kamera schaut, probiert sie auf dem anderen Bild einen ulkigen Filter mit zig lustigen Emojis aus. Von getrübter Stimmung kann also vorerst wohl keine Rede sein – allerdings wird nicht deutlich, ob die Pics erst nach der Trennung aufgenommen wurden oder sich schon länger in Camilas Bilderspeicher befinden.

Dass Camila gute Laune hat, bleibt aber auch bei ihren zahlreichen Fans nicht unbemerkt. "Du siehst so glücklich aus", schrieb beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag. Ein anderer User betonte, solang es der 24-Jährigen und ihrem Ex gut gehe, sei auch ihre Community wohlauf.

Instagram / camila_cabello Camila Cabello im November 2021

Getty Images Camila Cabello im September 2021

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello

