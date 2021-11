Große Verwunderung bei den Fans von Shawn Mendes (23) und Camila Cabello (24)! Zwei Jahre lang galten die beiden Musiker als echtes Traumpaar. Zuletzt wurde das Duo sogar noch turtelnd zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Doch jetzt gaben der gebürtige Kanadier und die dunkelhaarige Schönheit überraschend bekannt, dass sie sich getrennt haben. Im Netz zeigen sich viele Promiflash-Leser über das plötzliche Beziehungsende der beiden schockiert.

Auf Instagram erklärten viele Promiflash-Leser jetzt, dass sie vom Beziehungsende zutiefst bedrückt seien. "Was ist denn da los?", "Ich glaub nicht mehr an Liebe" oder "Das einzige Paar, das ich authentisch fand. Sehr schade...", lauteten beispielsweise einige Kommentare unter dem Beitrag. Manche Follower äußerten jedoch Verständnis über die Entscheidung der "Señorita"-Interpretin. So kommentierte eine Userin beispielsweise, dass sie mit der Trennung zwar nicht gerechnet habe, es aber dennoch besser sei, Freunde zu bleiben, "als sich innerhalb der Beziehung kaputtzumachen".

Auch die Promiflash-Umfrage zum Beziehungsende des Musikerpaares zeigte deutlich, dass nur die wenigstens Abonnenten mit dieser traurigen Neuigkeit gerechnet hatten. Gerade einmal 105 von insgesamt 1583 Teilnehmern (Stand: 18.11., 7:55 Uhr) gaben an, dass die Trennung geahnt hätten. Rund 1478 User schienen hingegen sehr überrascht zu sein, da das Pärchen bis zuletzt noch sehr verliebt gewirkt hatte.

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im April 2021

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello auf der Met Gala 2021

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes und Camila Cabello

Wie findet ihr es, dass Shawn und Camila Freunde bleiben wollen? Ich finde das sehr erwachsen! Ich könnte das nie... Abstimmen Ergebnis anzeigen



