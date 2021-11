Olivia Munn (41) will ihre Beziehung bestmöglich aus der Öffentlichkeit halten. Erst vor wenigen Monaten bestätigte die Schauspielerin, dass sie mit John Mulaney (39) zusammen ist – kurz darauf folgten auch schon die nächsten Neuigkeiten: Das Paar erwartet aktuell sein erstes gemeinsames Kind. Olivia sprach in den vergangenen Wochen bereits öffentlich über ihre Schwangerschaft – zu ihrem Liebesleben hingegen hüllte sie sich weitestgehend in Schweigen.

Kurz bevor John seine Beziehung mit der "Violet"-Darstellerin bestätigte, hatte er seine Scheidung von seiner Frau Annamarie Tendler (36) bekannt gegeben. Einige Fans spekulierten bereits, ob Olivia etwas mit dem Ehe-Aus zu tun hatte. "Sie glauben, unsere Beziehung so gut zu kennen, aber das tun sie nicht", erklärte die 41-Jährige jetzt gegenüber der Los Angeles Times. Sie betonte, dass sie keinerlei Interesse daran habe, sich in irgendeiner Form zu den Unterstellungen zu äußern. "Wenn ich versuche, irgendetwas zu sagen, besteht das Risiko, dass ich als Lügnerin bezeichnet werde", klagte die Schwangere. Demnach sage sie lieber nichts zu ihrer Beziehung mit dem Saturday Night Live-Autor.

John hingegen baute die Spekulationen rund um seine Beziehung mit Olivia in sein Stand-up-Comedy-Programm ein und sprach davon, dass sie "gemischte Bewertungen" von Leuten auf ihre Babynews bekommen haben. "Es ist hart, zum ersten Mal schwanger zu sein, und etwas anderes als 'herzlichen Glückwunsch' gesagt zu bekommen", gab die werdende Mutter zu.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Getty Images Annamarie Tendler und John Mulaney bei den Oscars 2019

Getty Images Moderatorin Olivia Munn

