Haben die beiden doch keine gemeinsame Zukunft? Bei Bachelor in Paradise flirten Samira Klampfl (27) und Serkan Yavuz (28) gerade wild miteinander herum. Auch wenn sich der Ex-Freund von Carina Spack (25) gelegentlich den einen oder anderen Schnitzer erlaubt, scheinen die beiden dort miteinander sehr glücklich zu sein. Doch sind sie nun auch nach der Ausstrahlung ein Paar? Fans versuchen dieser Frage jetzt auf den Grund zu gehen und finden ständig vermeintliche Hinweise. Samira reagierte nun auf die Beobachtungen und wehrte jede Spekulation ab.

Einige Follower hatten bemerkt, dass sich Samira, genau wie Serkan, in ihren Storys auf Instagram zeitweise in einer Garage aufhielt. "Holst du zufällig Serkan ab? Das ist das gleiche Parkhaus", schrieb ihr ein Fan. "Also dieses vermeintliche Parkhaus ist meine private Tiefgarage, Leute. Hier gehe ich jeden Morgen runter [...], um zur Arbeit zu fahren", erklärte die 27-Jährige in ihrer Story. "Wenn sich hier ein Serkan verstecken würde, hätte ich es irgendwie mitbekommen", fügte sie hinzu.

In einer weiteren Story entdeckte ein Fan eine dunkle Socke in Samiras Waschmaschine und konfrontierte sie mit dem Verdacht, dass es sich dabei um Serkans Socke handeln könnte. "Vielleicht sollte ich mir demnächst meine Socken personalisieren lassen, also keine Ahnung, ob er die gleichen hat, aber stellt euch vor, das sind echt meine", scherzte sie. "Ich bin auch so eine Hobbydetektivin, aber ich muss euch leider enttäuschen", betonte sie.

Samira Klampfl, November 2021

Samira Klampfl, November 2021

Samira Klampfl im März 2021

