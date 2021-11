Zico Banach (30) sucht weiter nach der richtigen Frau. Eigentlich hatte der Bachelorette-Zuschauerliebling bei seinem Einzug in die Bachelor in Paradise-Villa Interesse an Karina Wagner (25) bekundet. Von ihr bekam er aber keine Rose. Stattdessen schickte ihn Denise-Jessica König (28) in die nächste Runde und die zwei lernten sich intensiver kennen. Mittlerweile ist für Zico aber klar: Aus ihm und der Blondine wird nichts. Offenbar hätte er sich mit ihr höchstens ein lockeres Techtelmechtel vorstellen können.

Der Kölner schüttete zunächst Samira Klampfl (27) sein Herz aus, die ihm klarmachte, dass er offen und ehrlich mit Denise umgehen müsse. Als er daraufhin das Gespräch mit der Tennisspielerin suchte, machte er ihr klar, dass ihre TV-Liaison keine Zukunft habe. "Im Endeffekt ist es einfach so, dass ich ihr gesagt habe, dass ich es nicht fühle. Dass ich nicht das Gefühl habe, dass da mehr entsteht", schilderte er später in einer Männerrunde. Obwohl das verletzend sein könne, habe er seiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen. "Weißt du: Bumsgeschichten kannst du auch draußen haben. Dafür bin ich nicht hier", erklärte er sich.

Und die Münchnerin? Die war nach Zicos Offenbarung sichtlich geknickt. "Ich habe keine Lust mehr. Das ist der Erste hier drin, auf den ich mich wirklich eingelassen habe", ärgerte sie sich. Sie nervt vor allem, dass sie immer als Kumpeltyp abgestempelt werde. "Ich habe nur männliche Freunde zu Hause. Was ist denn? Sehe ich aus, als brauche ich immer nur Bros?", wetterte sie.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / denisejessica.king Denise-Jessica König, TV-Bekanntheit

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Kanadidat Zico Banach

Anzeige

TVNow Denise-Jessica König, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de