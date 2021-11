Sie sieht also alles! Seit der zweiten Staffel von Are You The One? ist Sophia Thomalla (32) die Moderatorin der Kuppelshow. Dort müssen Singles nach ihrem sogenannten Perfect Match suchen. Dafür lernen sich einige Kandidaten in- und auswendig kennen. Bei den Matching Nights spricht die Tochter von Simone Thomalla (56) die Techtelmechtel zwischen den Kandidaten immer an. Doch woher weiß sie eigentlich, was zwischen den Laken so alles passiert? Sophia kann den Cast tatsächlich 24/7 bespitzeln!

Das offenbarte die Freundin von Alexander Zverev (24) nun bei dem YouTube-Format "KORREKT oder WEG!" des Kanals "World Wide Wohnzimmer". Während die Teilnehmer in der Villa Party machen, flirten und streiten, sitzt Sophia offenbar in ihrem Hotelzimmer und kann sie dabei stets beobachten – und das macht die 32-Jährige auch. Teilweise habe sie das Geschehen bis tief in die Nacht verfolgt: "Weil es da ordentlich zur Sache geht. Das ist so ein bisschen wie ein Autounfall, man kann nicht wegschauen", lachte sie.

"Es wird tatsächlich öfter gebumst, als wir gedacht haben", erzählte Sophia. Spitzenreiterin in der zweiten Staffel war die Blondine Kathleen Glawe. Sie hatte mehrmals Sex mit Aaron Hundhausen und bändelte auch mit Sascha an. Auch Monate später wird sie immer noch mit diesen Szenen konfrontiert: "Ich habe mit dem Sexmarathon für Aufsehen gesorgt. Verständlich, dass ich darauf angesprochen werde", verriet sie gegenüber Promiflash.

Anzeige

TVNow Dario Carlucci bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Sophia Thomalla, "Are You The One?"-Moderatorin

Anzeige

TVNOW Aaron und Kathleen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de