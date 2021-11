Jason Derulo (32) teilt ein süßes Video mit seinem kleinen Sohn! Im Mai wurde der Sänger zum ersten Mal Vater. In seinen Nachwuchs ist der Musiker richtig vernarrt. Auf Social Media verriet er, dass er den Kleinen, wenn möglich, immer bei sich habe – so wohl auch in der Küche. Der "Savage Love"-Interpret teilte vor Kurzem eine niedliche Aufnahme, in der er seinem Sohn den perfekten Nachtisch erklärte.

"Jason King lernt, wie man ein Dessert zubereitet", betitelte der 32-Jährige das Video auf Instagram. Ganz so ernst meinte es der Sänger aber nicht. Zuerst nahm er eine große Portion Eiscreme und füllte sie in eine Schüssel. Dazu gab er noch eine Menge Streusel und verschiedene Süßigkeiten. Auch die Schokosoße durfte dabei nicht fehlen. Der kleine Jason schien sichtlich Freude an dem Scherz seines Vaters zu haben und lachte.

Mit der Mutter des Kindes, Jena Frumes (28), ist der Sänger nicht mehr zusammen. Die beiden pflegen dennoch ein gutes Verhältnis zueinander. Auch das Co-Parenting klappe bei dem Ex-Paar gut. "Es ist eine wunderbare Sache, dass wir uns gegenseitig unterstützen können, besonders in unserer neuen Beziehung: die gemeinsame Erziehung", erzählte Jason vor Kurzem gegenüber People.

Instagram / jasonderulo Jason Derulo mit seinem Sohn Jason King

Instagram / jasonderulo Jason Derulo, Sänger

Instagram / jasonderulo Jason Derulo und Jena Frumes mit ihrem Sohn, Halloween 2021

