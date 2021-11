Mike Blümer gibt ehrliche Einblicke in seine Ehe. Seit 2014 ist der Musikproduzent mit Melanie Müller (33) verheiratet. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder, die 2017 und 2019 zur Welt kamen. Doch zuletzt schien es zwischen den Eheleuten immer wieder stark zu kriseln. Im Netz machte Mike seiner Melli nun jedoch eine süße Liebeserklärung und ging auch auf einige besorgte Nachrichten seiner Fans ein.

Auf seinem Instagram-Account erklärte der Manager nun, dass er sich derzeit in der Karibik befinde, um sich dort etwas zu entspannen und die Folgen seiner Wirbelsäulenerkrankung therapieren zu lassen. Doch obwohl er weit weg von zu Hause sei, stehe er jeden Tag mit seiner Frau und seinem Nachwuchs in Kontakt. "Natürlich vermisse ich Melli, unsere beiden Kinder und unser Zuhause sehr", versicherte der 54-Jährige. Eigentlich habe er vorgehabt, demnächst wieder die Heimreise anzutreten, doch seine Gattin habe ihm geraten, noch etwas länger dortzubleiben, um sich bestmöglich erholen zu können.

Die Schlagersängerin habe zudem gemeint, "dass der kleine Abstand voneinander nach all den stressigen Jahren gut für uns, unsere kleine Familie und damit für unsere Ehe ist". Schließlich wissen die Eheleute ganz offensichtlich, was sie aneinander haben. "Ich liebe meine Frau und meine Kinder. Egal was die letzten Jahre, Monate und Wochen passiert ist, und auch wenn ich mich im Moment mal erholen muss, kämpfe ich um meine Ehe und unsere kleine Familie", versicherte Mike abschließend.

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit ihrem Mann Mike Blümer

Anzeige

Sat.1 Melanie Müller mit Ehemann Mike und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

Anzeige

Getty Images Melanie Müller mit ihrem Mann Mike

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de