Wie wird die Zukunft ihrer Beziehung aussehen? Melanie Müller (33) kämpft derzeit noch bei Promi Big Brother um den Sieg – einen emotionalen Höhepunkt erlebte sie aber bereits vor wenigen Tagen. Ihr Ehemann Mike Blümer besuchte sie nämlich im TV-Container. Der Hintergrund: Die beiden stecken mitten in einer Ehekrise! Nach einer Aussprache vor laufenden Kameras erklärt Mike jetzt gegenüber Promiflash, wie es mit ihm und Melli weitergehen könnte.

Wie ihre Beziehung sich nach dem Ende der TV-Show genau weiterentwickeln werde, sei Mike bisher nicht ganz klar."Das wird sich zeigen, ich warte es ab", erklärt er im Promiflash-Interview. Schließlich habe er bei dem Gespräch in der Sendung bewusst nicht "in die Tiefe" gehen wollen, da er der Öffentlichkeit nicht alles preisgeben wollte. Jedoch sei dem Familienvater eins klar gewesen, nachdem er die Schlagersängerin in den Liveshows immer wieder im Publikum nach ihm Ausschau halten sah: Es sei das Richtige, sie im Container zu besuchen!

Auch ihre Aussagen in den Interviews und die Gespräche mit den anderen Kandidaten haben den zweifachen Vater überzeugt, seiner Frau ein Zeichen seiner Unterstützung zu geben. "Ich denke, dass Melli nun weiß, dass ich in so einer Situation für sie da bin – egal was gerade Phase ist", verrät er. Mike sei zudem überzeugt, dass sein Besuch im TV-Weltraum Melanie Kraft gegeben habe.

Promi Big Brother, Sat.1 Melanie Müller und Mike Blümer bei "Promi Big Brother"

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller und Mike Blümer

Sat.1 Melanie Müller mit Ehemann Mike und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

