Wird es jetzt ernst zwischen Matze und seiner Eyleen? Die Altenpflegerin ist auf der Suche nach der ganz großen Liebe. Die möchte sie am liebsten in der derzeitigen Staffel von Bauer sucht Frau im Sachsen-Anhalter Mathias - genannt Matze - finden. Schon in der vergangenen Episode der ländlichen Kuppelshow verstanden sich die Dunkelhaarige und der Glatzkopf prächtig – und das setzt sich in Folge sieben fort. Jetzt kam es sogar zu einem Kuss!

Bei einem romantischen Spontan-Date inklusive Fotoshooting mit Blick über den Hof des Landwirts werden Matze und Eyleen immer vertrauter. Als der Schweinebauer seine Hofdame galant von einem Radlader hebt, blickt sie ihm tief in die Augen und bedankt sich mit einem innigen Kuss. Matzes Reaktion im Interview: "Der Kuss war schön. Schöne weiche Lippen hat sie."

Gegen zukünftige Wiederholungen der liebevollen Geste hat der Hobby-Motorradfahrer nichts einzuwenden. "Das war schon ein tolles Gefühl – als wenn wir uns schon ewig kennen würden", freut sich auch Eyleen nach der Zärtlichkeit.

RTL / Stefan Gregorowius Eyleen und Matze, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL Eyleen und Matze bei "Bauer sucht Frau" 2021

RTL / Stefan Gregorowius Eyleen und Matze, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

